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В WhatsApp появилась новая функция: есть уже и на iOS
25.04.2024 19:33 Алина Груднева

В WhatsApp появилась новая функция: есть уже и на iOS

В приложение WhatsApp пользователи теперь смогут входить без введения пароля.

По данным MacRumors, разработчики внедрили Passkeys уже и на iOS, а на Android эта функция действует еще с октября прошлого года. 

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В частности, пользователи теперь могут попасть в свой аккаунт по Face ID, Touch ID или коду-паролю. По мнению разработчиков, такой способ входа является более легким и безопасным. Passkeys призван предотвратить фишинговые атаки.

Активировать функцию можно в настройках в разделе "Учетная запись" - "Ключи доступа". 

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