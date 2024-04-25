



В WhatsApp появилась новая функция: есть уже и на iOS

В приложение WhatsApp пользователи теперь смогут входить без введения пароля.



По данным MacRumors, разработчики внедрили Passkeys уже и на iOS, а на Android эта функция действует еще с октября прошлого года.



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В частности, пользователи теперь могут попасть в свой аккаунт по Face ID, Touch ID или коду-паролю. По мнению разработчиков, такой способ входа является более легким и безопасным. Passkeys призван предотвратить фишинговые атаки.



Активировать функцию можно в настройках в разделе "Учетная запись" - "Ключи доступа".