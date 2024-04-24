



В Сколково делают пищевые добавки из мух, говорят - полезно

Говорят, что тело человека - это то, что он ест. Вот россиян теперь уверяют, что есть личинки мух не только нормально, но и полезно. Предполагается, что они должны укрепить здоровье населения.



Российский научный центр Сколково занялся разработкой пищевых добавок из личинок насекомых. Уже наладили выпечку хлеба из мухи черная львинка, сообщает The Moscow Times.



Разработчики утверждают, что белок из обезжиренного насекомого позволяет в два раза ускорить процесс созревания теста, а также увеличивает срок хранения хлеба.



Гендиректор компании Биолаборатория, которая разводит мух, Геннадий Иванов отмечает, что пока рынок продуктов из насекомых в России не сформировался, и нужно преодолевать психологические барьеры у потребителя.



"Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. Когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания", - заявил Иванов.



Российские власти в октябре 2023 года признали разведение мух черная львинка отраслью сельского хозяйства. В Федеральном центре животноводства РФ заявили, что использование в продуктах личинок насекомых "укрепит кормовую базу страны".



Собственно, после такой информации, все сообщения о “якобы американских биолабораториях в Украине” просто меркнут.







