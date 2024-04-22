



Руководство TikTok пригрозило США судом

Если президент США Джо Байден подпишет законопроект о запрете TikTok в США, руководство китайской компании подаст в суд.



Об этом сообщает агентство Bloomberg.



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"Это беспрецедентная сделка, заключенная между спикером-республиканцем и президентом Байденом. На этапе подписания законопроекта мы обратимся в суд для судебного оспаривания", - сказал руководитель отдела государственной политики TikTok в Северной и Южной Америке Майкл Бекерман.



Ранее Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США, если китайский владелец ByteDance, не продаст свою долю в течение года. Из-за этого TikTok готовится устранить главного консультанта-переговорщика Эриха Андерсена.



Он много лет вел переговоры с правительством США, пытаясь показать, что приложение делает достаточно, чтобы предотвратить доступ Китая к данным американских пользователей. Уточняется, что в TikTok пришли к выводу, что его усилия оказались провальными.



Тем временем, в компании уже опровергли отчет Bloomberg, отметив, что информация об увольнении Андерсена не соответствует действительности.