



TikTok: законопроект о запрете приложения в США "попирает" свободу слова

TikTok в воскресенье повторил свои опасения по поводу законопроекта, принятого Палатой представителей, который запретит популярное социальное приложение в США, если китайский владелец ByteDance, не продаст свою долю в течение года.



Палата представителей приняла этот законопроект в субботу с перевесом в 360 голосов против 58. Теперь он переходит в Сенат, где может быть вынесен на голосование в ближайшие дни. Президент Джо Байден ранее заявил, что подпишет закон о TikTok.



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Многие американские законодатели из Республиканской и Демократической партий, а также администрация Байдена считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку Китай может заставить компанию поделиться данными 170 миллионов американских пользователей.



Шаг по включению TikTok, в более широкий пакет иностранного влияния может ускорить сроки введения потенциального запрета после того, как ранее принятый отдельный законопроект застопорился в Сенате.



Американский союз гражданских свобод выступил против законопроекта Палаты представителей по причине свободы слова.

TikTok настаивает на том, что никогда не делился американскими данными и не будет этого делать.



"Мысль о том, что мы дадим коммунистической партии такой инструмент пропаганды, а также возможность выуживать личные данные 170 миллионов американцев, представляет собой риск для национальной безопасности", - было сказано представителем TikTok в интервью CBS News.

