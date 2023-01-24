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Первый малый модульный реактор получил сертификат
24.01.2023 22:11 Юлия Фрилис

Первый малый модульный реактор получил сертификат

Первый малый модульный реактор получил сертификат Комиссии по ядерному регулированию в США.
 
Комиссия по ядерному регулированию (NRC) объявила о первой в истории сертификации конструкции малого модульного реактора (ММР), являющейся большим шагом в процессе разработки поколения новых и более гибких ядерных реакторов.

NRC одобрило проект реактора от NuScale Power, сделав его первым проектом ММР, сертифицированным регулятором, и лишь седьмым проектом реактора, разрешенным для использования в Соединенных Штатах.

 

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