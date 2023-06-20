



NASA показало ошеломляющее повышение уровня Мирового океана – видео

Созданная студией научной визуализации NASA, анимация видна с ракурса иллюминатора лодки. С годами уровень океана медленно, но верно повышается.

В видео показано изменение глобального уровня Мирового океана с 1993 по 2022 год.



В период с 1993 года по февраль 2023 года средний уровень Мирового океана поднялся на 9,85 сантиметра. Хотя это может показаться не таким уж значительным, NASA говорит, что это “беспрецедентно за последние 2500 с лишним лет”. И причиной тому – изменение климата, вызванное деятельностью человека .



Климатический кризис повышает уровень океана несколькими способами. Во-первых, поскольку тепло поглощается океанами, вода расширяется. Во-вторых, огромное количество воды, которая ранее хранилась в ледниках Гренландии и Антарктиды, тает с ужасающей скоростью, заполняя океаны. И последнее, но не менее важное – значительный вклад вносят также таяние горных ледников.



Влияние этих изменений будет глубоким. Прибрежные районы и низменные районы находятся в зоне особого риска, но повышение уровня моря также может позволить штормам и наводнениям проникнуть дальше вглубь суши. Это окажет разрушительное воздействие на огромное количество населенных пунктов по всему миру, не говоря уже о природной среде.