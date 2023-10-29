



Китай запускает беспилотное такси на вертикальном взлете и посадке. Видео

В Китае одобрено первое в мире такси на вертикальном взлете и посадке (eVTOL) – для перевозки без водителя.



Важный сертификат первому в мире электрическому такси с возможностью вертикального взлета и посадки выдала Китайская администрация гражданской авиации (CAAC) 13 октября 2023 года. Это революционное двухместное такси, названное EH216-S, изготовлено компанией EHang из провинции Гуандун. Что делает его уникальным – это возможность полетов без пилота на борту.



Решение CAAC о сертификации было принято после тщательных испытаний EH216-S, включая более 40 тысяч тестовых полетов с участием добровольцев в 18 китайских городах. Компания также провела структурные анализы и испытания на столкновение, демонстрируя, что дрон способен продолжить полет даже при отказе одного из роторов.



ЕHang также представила систему беспроводной связи для управления дронами с земли, обеспечивая возможность дистанционной посадки в случае нештатных ситуаций.



EHang уже построил завод для производства таких транспортных средств и планирует начать экскурсионные полеты в Гуандуне до конца года. Город Хэфэй в провинции Аньхой также заключил соглашение на 100 млн долларов с EHang для организации туристических полетов и других услуг с использованием 100 EH216-S.



Отметим, что eVTOL-дроны имеют дальность полета около 30 км и скорость до 130 км/ч. Компания разрабатывает версию VT30 с дальностью полета 300 км, но она требует отдельного сертификата.



EHang утверждает, что их беспилотные такси могут предоставлять услуги по ценам, сравнимым с обычными такси, и обещает, что они будут тише и дешевле в эксплуатации, что сделает полеты более безопасными.



