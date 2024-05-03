



Саммит мира: Украина пытается привлечь Китай, у Байдена говорят – Китай не готов

Подготовка к проведению глобального Саммита мира, запланированному на 15-16 июня в Швейцарии, находится в разгаре. Ожидается, что мероприятие соберет представителей 80-100 стран мира. Участие России исключено. А вот над участием Китая Украина активно работает, хотя из Белого дома звучат сомнения относительно готовности Пекина работать над справедливым миром в Украине…



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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что цель мероприятия – фиксация необходимости прекращения войны и возвращения справедливого мира на украинскую землю, с учетом международного права и устава ООН. Он подтвердил приглашение на это важное мероприятие более чем 150 странам и международным организациям, при этом Россия ни официально, ни кулуарно не приглашена – ее там не ждут. Хотя Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс – мирный процесс без России немыслим, заявили ранее в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.



Но вернемся к Китаю. Украина настаивает на важности его участия, проводятся консультации на различных уровнях с участием партнеров для убеждения Пекина присоединиться к мероприятию.



Однако со стороны США звучат сомнения на этот счет. Так, советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США поддержат Китай, если тот проявит желание работать над достижением справедливого мира и уважит цели и задачи Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, заметил Кирби, конкретных действий со стороны Китая в этом направлении США пока не видят.



Надо сказать, что и ранее звучали предположения, что Китай может объявить бойкот Саммиту мира в свете неприглашения туда России.