



В Пакистане автобус слетел в ущелье: минимум 20 погибших

В пятницу, 3 мая, в Пакистане на севере страны пассажирский автобус упал в ущелье на реке Инд.



Об этом сообщили в местной полиции.



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По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения. По версии следствия, водитель не справился с управлением, из-за чего пропустил поворот.



В итоге, транспортное средство слетело с дороги. Еще 21 человек получил ранения. Продолжается спасательная операция.