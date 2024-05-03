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В Пакистане автобус слетел в ущелье: минимум 20 погибших
03.05.2024 09:40 Алина Груднева

В Пакистане автобус слетел в ущелье: минимум 20 погибших

В пятницу, 3 мая, в Пакистане на севере страны пассажирский автобус упал в ущелье на реке Инд.

Об этом сообщили в местной полиции.

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения. По версии следствия, водитель не справился с управлением, из-за чего пропустил поворот.

В итоге, транспортное средство слетело с дороги. Еще 21 человек получил ранения. Продолжается спасательная операция.

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