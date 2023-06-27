



Израильские разработчики представили беспилотник, который защитит самолет от ПВО

На ежегодном авиасалоне Paris Air Show 2023 израильская компания Elbit Systems представила одноразовую радиоэлектронную ловушку для ракет Nano SPEAR. Уникальное изобретение будет защищать самолет от ракет ПВО.



“Жесткое противостояние авиации и средств ПВО – это своеобразная гонка, где нет и не может быть постоянного лидера: как только появляются новые типы боевых самолетов, за ними также “подтягивается” ПВО с более маневренными умными ракетами и средствами обнаружения”, – подчеркнули авторы разработки.



Система Nano SPEAR – это усовершенствованная одноразовая приманка радиочастот, предназначенная для запуска с самолетов с помощью уже имеющихся систем вооружения. Nano SPEAR является беспилотником с крыльями весом 800 граммов. Внутри корпуса находятся современный цифровой приемопередатчик и генератор помех.



Nano SPEAR используется как ловушка для ракет с радиолокационными системами наведения. При возникновении угрозы удара такой ракетой беспилотник отстреливается от самолета, отвлекая внимание ракеты на себя.



Благодаря передовым технологиям Nano SPEAR может преодолеть любые радиолокационные угрозы и обеспечить защиту как старым, так и современным самолетам. Устройство имеет небольшой размер, поэтому его можно поместить в стандартный дозатор для ловушек или просто выбросить в окно.



Напомним, на прошлой неделе израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems объявил о создании новой системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Комплекс Sky Sonic разрабатывается для перехвата ракет, скорость которых превышает скорость звука в пять раз, они обладают большой маневренностью и точностью.



Компания уже продемонстрировала свою новинку Пентагону, по словам разработчиков, отзывы американских коллег были положительными. В настоящее время система ПВО находится в разработке, без прохождения боевых тестов.