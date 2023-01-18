



Институт стандартов Израиля предупредил об опасном излучении в электромобилях

Испускают ли электромобили электромагнитное излучение в количестве, которое может угрожать здоровью пассажиров? Этот вопрос стал более актуальным на этой неделе после заявления Министерства финансов о том, что государство больше не будет закупать автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями, а к 2025 году переведет весь парк правительственных автомобилей, насчитывающий около 15 000 единиц, только на электропривод.



Электромобили будут использоваться министрами правительства, руководителями правительственных министерств и другими высокопоставленными чиновниками, а также будут предоставлены в распоряжение тюремной службы и пожарных служб. Теперь есть опасения, что люди, которые должны ездить в них, должны начать беспокоиться, поскольку, по данным Института безопасности и стандартов, уровень облучения в электромобилях может достигать десятков миллигаусс, тогда как рекомендации предусматривают ограничение облучения максимум до 4 миллигаусс в день. Институт добавил, что производители автомобилей не публикуют данные о замерах радиации в них, и потребитель не знает, каков уровень облучения в каждой из моделей.



Доктор Амнон Дувдувани, руководитель направления неионизирующего излучения в Институте безопасности и правовых вопросов, пояснил: "Магнитные поля, которыми облучаются пассажиры электрических и гибридных автомобилей, больше, чем в автомобилях с бензиновым двигателем. Различные исследования выявили примерно двукратное увеличение заболеваемости раком крови типа ювенильной лейкемии (ALL) после длительного облучения, превышающего 3-4 миллигаусса".



На основании этого определения в Израиле была опубликована рекомендация снизить облучение от электросети до менее 4 миллигаусс в среднем в день.





"Очень трудно заранее оценить уровень облучения в каждом из электромобилей. В этих условиях мы предлагаем рабочим местам и профессиональным водителям изучить уровень облучения."



Действительно ли есть повод для беспокойства? "Не обязательно", - говорит д-р Даниэль Мадер, исследователь и консультант в области экологических наук. Доктор Мадер согласен с этими данными, но, по его мнению, они не должны мешать населению ездить на электромобилях. "Я знаю, что в прошлом проводились измерения облучения в электрических и гибридных автомобилях, и в некоторых из них было обнаружено большее количество, чем рекомендуется, но только в определенных областях автомобиля. В большинстве автомобилей облучение не обнаружено.





Доктор Даниэль Мадер продолжил: "Электричество есть везде, дома и в наших карманах постоянно. Мы также используем опасное и токсичное топливо в наших обычных автомобилях, и никого это не беспокоит. Но когда появляются новые вещи, люди ищут и находят причины для противодействия. Это не со зла, а из страха перед переменами и желания остаться с привычным и безопасным".



"Я не говорю, что вы должны игнорировать данные, но и впадать в истерию и беспокойство тоже не стоит. Вы должны проверять каждую новую модель и смотреть на степень облучения в ней. Если облучение есть в передней или задней части автомобиля, далеко от пассажиров, она не оказывает на них никакого влияния. Можно также поставить экранирующую защиту и значительно уменьшить это излучение. Важно знать об этих вещах, и хорошо бы их проверять".





