



В Таиланде начнут расследование в отношении Би-2

Совет национальной безопасности Таиланда начнет расследование в отношении группы Би-2, участники которой разыскиваются в России.



Об этом сообщило французское информационное агентство AFP.



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Ранее стало известно, что Таиланд отменил решение о депортации участников группы в Израиль. При этом утверждалось, что их удерживали в миграционном центре.



Организаторы концертов в Таиланде утверждали, что музыкантов задержали из-за "некорректно" оформленных документов.



Утром, 31 января, стало известно, что солист Би-2 Егор Бортник (Лева) прибыл в Израиль.