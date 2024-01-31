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В Таиланде начнут расследование в отношении Би-2
31.01.2024 11:45 Алина Груднева

В Таиланде начнут расследование в отношении Би-2

Совет национальной безопасности Таиланда начнет расследование в отношении группы Би-2, участники которой разыскиваются в России.

Об этом сообщило французское информационное агентство AFP.

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Ранее стало известно, что Таиланд отменил решение о депортации участников группы в Израиль. При этом утверждалось, что их удерживали в миграционном центре.

Организаторы концертов в Таиланде утверждали, что музыкантов задержали из-за "некорректно" оформленных документов.

Утром, 31 января, стало известно, что солист Би-2 Егор Бортник (Лева) прибыл в Израиль.

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