



Полицейский случайно выстрелил при разгоне протеста в Колумбийском

В начале этой недели офицер полиции Нью-Йорка случайно выстрелил из пистолета при разгоне пропалестинского протеста в Колумбийском университете.



Информацию об этом подтвердил департамент полиции Нью-Йорка.



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Уточняется, что в результате случайного выстрела никто не пострадал. Это произошло во вторник, 30 апреля, во время зачистки захваченного студентами Гамильтон-холла.



В департаменте отметили, что офицер пытался использовать фонарик, но вместо этого случайно выстрелил из пистолета, попав в раму на стене. Прокуратура проводит проверку.



В тот день под стражу были взяты более 100 человек. По словам мэра Нью-Йорка, среди задержанных были не только студенты, но и профессиональные агитаторы, которые не относятся к студенческому сообществу.

