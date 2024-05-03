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Полицейский случайно выстрелил при разгоне протеста в Колумбийском
03.05.2024 12:24 Алина Груднева

Полицейский случайно выстрелил при разгоне протеста в Колумбийском

В начале этой недели офицер полиции Нью-Йорка случайно выстрелил из пистолета при разгоне пропалестинского протеста в Колумбийском университете.

Информацию об этом подтвердил департамент полиции Нью-Йорка.

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Уточняется, что в результате случайного выстрела никто не пострадал. Это произошло во вторник, 30 апреля, во время зачистки захваченного студентами Гамильтон-холла.

В департаменте отметили, что офицер пытался использовать фонарик, но вместо этого случайно выстрелил из пистолета, попав в раму на стене. Прокуратура проводит проверку.

В тот день под стражу были взяты более 100 человек. По словам мэра Нью-Йорка, среди задержанных были не только студенты, но и профессиональные агитаторы, которые не относятся к студенческому сообществу.
 

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