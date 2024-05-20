



Якутия уходит под воду: видео

Не оправившись от наводнения в Оренбургской области, Россия передала эстафету большой воды в Якутию.



Так сегодня выглядит село Хатырык. Но Путин посылает спасательные миссии в Иран, близкий ход, учитывая, что на похороны Раиси его не позвали.