Якутия уходит под воду: видео
Не оправившись от наводнения в Оренбургской области, Россия передала эстафету большой воды в Якутию.
Так сегодня выглядит село Хатырык. Но Путин посылает спасательные миссии в Иран, близкий ход, учитывая, что на похороны Раиси его не позвали.
с. Хатырык. Якутия.— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) May 20, 2024
Села Хатырык больше нет... 🤷♂️😱😱😱
Но путин отправил два спасательных самолёта в Иран, а не в село Хатырык...
На село Хатырык всем по херу. 🤦♂️
Что скажет ватный сегмент Твиттера..?🤔 pic.twitter.com/M2NxuzFsCm