



Великобритания выступила против ордера для Нетаниягу

В Соединенном Королевстве раскритиковали решение прокурора Международного уголовного суда в Гааге потребовать выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.



“Мы не считаем, что выдача ордера на арест помогут спасти похищенных, доставить гуманитарную помощь в Газу или добиться стабильного прекращения огня.



Как мы уже говорили ранее, трибунал не обладает юрисдикцией по этому вопросу — Великобритания не признает Палестину как государство, а Израиль не является стороной, подписавшей Римский статут”, - заявило посольство Великобритании в Израиле.







