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Великобритания выступила против ордера для Нетаниягу
20.05.2024 16:17 MIGnews.com

Великобритания выступила против ордера для Нетаниягу

В Соединенном Королевстве раскритиковали решение прокурора Международного уголовного суда в Гааге потребовать выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

“Мы не считаем, что выдача ордера на арест помогут спасти похищенных, доставить гуманитарную помощь в Газу или добиться стабильного прекращения огня.

Как мы уже говорили ранее, трибунал не обладает юрисдикцией по этому вопросу — Великобритания не признает Палестину как государство, а Израиль не является стороной, подписавшей Римский статут”, - заявило посольство Великобритании в Израиле.



 

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