



В Париже стали регулярно грабить звездного ювелира

Магазин Harry Winston в районе Елисейских полей вновь ограбили. И на этот раз на приличную сумму.



В ювелирку зашли трое мужчин, сделали предупредительный выстрел, забрали, что хотели и ушли. Никто не пострадал.



Бренд драгоценностей Harry Winston — один из самых известных в мире. Бриллианты ювелирного дома на красных дорожках регулярно выгуливают голливудские звезды.



Ювелирный Harry Winston уже грабили в 2007-м и 2008 году. В предыдущих случаях похитили 900 предметов на общую сумму €78,9 млн. Суд вынес приговор по ограблению в 2015 году. Восемь мужчин получили тюремные сроки от девяти месяцев до 15 лет.

