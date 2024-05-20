



Ллойд Остин открыл "Рамштайн": предстоящие недели для Украины будут решающими

Глава Пентагона открыл "Рамштайн": предстоящие недели для Украины будут решающими



В понедельник, 20 мая, проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, еще известное как заседание в формате "Рамштайн. Это уже 22-я по счету встреча. Проходит она в виртуальном формате. Открыл заседание министр обороны США Ллойд Остин.



Он напомнил, что коалиция союзников из почти 50 стран во главе с США два года назад объединилась с тем, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с Российской Федерацией, которая третий год продолжает свое вторжение в нашу страну.



Однако предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими, заявил Остин, заверив при этом, что страны Запада продолжат действовать решительно, чтобы помочь стране бороться за свою свободу.



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"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", – сказал он, уточнив, что если глава Кремля Владимир Путин победит, то "тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей".



По словам главы Пентагона, "это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным".



"Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада" – заявил Ллойд Остин, подчеркнул, что мир "полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха".



Напомним, по плану около 50 стран-участников формата "Рамштайн" сегодня обсудят российскую агрессию против Украины и продолжат тесное сотрудничество, чтобы предоставить Украине необходимые средства для защиты своей суверенной территории.