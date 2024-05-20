



Nemo остался без кубка Eurovision

Напомним, что после того, как швейцарцу вручили символический приз, он несколько раз ударил им о сцену. Вследствие чего хрустальный микрофон немедленно распался на части.



Когда Nemo разбил официальный кубок прямо на сцене, организаторы выдали ему запасной, но после фотосессии и пресс-конференции забрали приз.



"Они дали нам новый микрофон, когда наш сломался. Потом они забрали его, потому что это был не официальный приз, а запасной", – рассказали Nemo.



Неизвестно вернут ли победителю наградной кубок.



"Мы точно не знаем что случилось, но он не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Я правда не знаю, где он сейчас", - добавили Nemo.

