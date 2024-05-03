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TikTok и Universal урегулировали спор о гонорарах за музыку
03.05.2024 00:30 MIGnews.com

TikTok и Universal урегулировали спор о гонорарах за музыку

TikTok вернет на платформу миллионы песен после урегулирования спора с Universal Music Group по поводу гонораров.

Это означает, что пользователи снова смогут смотреть видео с песнями таких исполнителей, как Билли Айлиш и Ариана Гранде.

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Спор по поводу суммы, которую платил TikTok, привела к тому, что две компании обменялись обвинениями, а Universal отозвала некоторых из самых известных исполнителей мира.

Но теперь раскол, похоже, преодолен, поскольку фирмы объявили о "повышении вознаграждения", хотя они и не раскрыли, сколько денег перейдет из рук в руки.

В электронном письме сотрудникам, с которым ознакомилось BBC, руководитель Universal  Люсьен Грейндж сообщил, что TikTok согласился на "ключевые изменения".

"Согласно новому соглашению вознаграждение артистов и авторов песен будет больше, чем по нашему предыдущему соглашению с TikTok", — написал он.

Фирмы заявили, что они «оперативно работают» над возвращением музыки Universal в TikTok. Этот процесс займет менее двух недель.
 

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