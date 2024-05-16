



Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах

Известный иллюзионист Дэвид Копперфильд обвинен в сексуальных домогательствах.



Заявления на него подали 16 женщин.



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По данным The Guardian, иллюзиониста обвинили в неподобающем поведении в период с конца 1980-х по 2014 год.



Более половине женщин на тот момент не было 18-ти лет. По словам четырех женщин, Копперфильд лапал их или заставлял трогать его прямо во время выступлений. По словам родственников женщины, которой было тогда 15 лет, они стали свидетелями того, как артист трогал их дочь за грудь.



Адвокаты Копперфильда назвали обвинения ложными и неправдоподобными.