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Редкие швейцарские часы Сталлоне продадут на аукционе
15.05.2024 23:28 Алина Груднева

Редкие швейцарские часы Сталлоне продадут на аукционе

Сильвестр Сталлоне выставил на аукцион Sotheby's редкие швейцарские часы бренда Patek Philippe.

По данным TMZ, они вместе с коллекцией роскошных часов будут представлены на торгах 5 июня.

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Звезда "Рокки" планирует получить за Patek Philippe Grandmaster Chime более 5 млн долларов. Часы выполнены из белого золота. По словам актера, к ним "никогда не прикасались человеческие руки".

"Это самые сложные наручные часы, когда-либо созданные на планете. Нет ничего лучше этого", - сказал он.

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