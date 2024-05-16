



Крис Хемсворт признался, как пошалил на Met Gala 2024

Актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в киновселенной Marvel, пошалил во время фестиваля Met Gala 2024.



По данным E! News, он нарушил главное правило бала Института костюма.



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Крис активно делал "кучу селфи", хотя на мероприятии, которое позиционирует себя как шоу без телефонов, это делать запрещено.



"Мы с женой живем в Австралии... потому что это все еще новое и захватывающее. И это, в частности, эклектичная группа людей, которая отличается от обычной толпы, знаете, кинопремий, которые мы проводим ...спортсмены, музыканты, художники, поэтому мы провели действительно веселую ночь", - признался актер.



"Куча селфи. Селфи повсюду. Много селфи в моем телефоне", - добавил он.