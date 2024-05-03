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51-летняя Камерон Диаз сообщила о рождении сына
03.05.2024 05:30 MIGnews.com

51-летняя Камерон Диаз сообщила о рождении сына

На днях  Камерон Диаз в своем Instagram сообщила о рождении малыша, которого они с мужем Бенджи Мэдденом назвали Кардинал.


Известно, что для рождения дочери, супруги воспользовались услугами суррогатной матери. 

"Мы благословлены и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Madden❤️🙏", - подписала Кэмерон свой совместный пост с Бенджи. "Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь!" Пара отметила, что не будет выкладывать фотографии Кардинала в целях "безопасности и конфиденциальности", но она добавила, что малыш "очень милый".


 

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