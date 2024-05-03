



Бурная ночь Бритни Спирс: драка, полиция и скорая помощь

Поп-принцесса Бритни Спирс 1 мая подралась в общественном месте со своим мужем Полом Солизом.



По данным TMZ, это произошло в отеле в Лос-Анджелесе.



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По показаниям очевидцев, оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, крики переросли в физическое насилие.



Полиция прибыла около 22:30, но покинула место происшествия, поскольку посчитала, что конфликт не требует вмешательства. Примерно через полчаса Бритни и Солиз поднялись в свой гостиничный номер, и там ситуация вышла из-под контроля.



В итоге, соседи и персонал вызвали медиков. Вышедшая из своего номера в одеяле и с подушкой практически голая певица крикнула присутствующим: "Все вышло из-под контроля". Очевидцы предположили, что у Бритни было психическое расстройство. Ее эвакуировали под охраной на машине скорой помощи.