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Принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II оригинальным способом
02.05.2024 19:40 Алина Груднева

Принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II оригинальным способом

Принцесса Уэльская Кэтрин решила отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II и сделала это оригинильным способом.

Журналисты британского таблоида Daily Mail обратили внимание на новую фотографию ее дочери принцессы Шарлотты, которая позировала для матери в Винздоре.

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Снимок содержал одну символичную деталь. Принцесса позировала возле бледно-розовых цветов, которые были названы в честь покойной королевы. 

Что примечательно, клематис "Элизабет" обычно цветет в июне. В этом же году его цветение началось значительно раньше.

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