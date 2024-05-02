



Принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II оригинальным способом

Принцесса Уэльская Кэтрин решила отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II и сделала это оригинильным способом.



Журналисты британского таблоида Daily Mail обратили внимание на новую фотографию ее дочери принцессы Шарлотты, которая позировала для матери в Винздоре.



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Снимок содержал одну символичную деталь. Принцесса позировала возле бледно-розовых цветов, которые были названы в честь покойной королевы.



Что примечательно, клематис "Элизабет" обычно цветет в июне. В этом же году его цветение началось значительно раньше.