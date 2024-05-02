



Дженнифер Энистон бойкотировала TikTok и объяснила, почему

Звезда сериала "Друзья" актриса Дженнифер Энистон никогда в жизни не заведет аккаунт в социальной сети TikTok.



В этом она призналась в интервью Entertainment Tonight, пояснив причину такого категорического решения.



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"У меня нет TikTok и не будет никогда. Я просто не буду. Я не собираюсь заводить еще одну вещь, которая разрушит мою жизнь или жизнь кого-то еще. Это может вас затянуть, и вы потеряете часы своей жизни", - отметила она.



По словам Энистон, в социальных сетях ей действительно нравится оказываться в среде с видео о щенках, животных-спасателях, котиках и младенцах. Но в интернете есть и то, чего она категорических не хочет видеть. Актриса считает, что люди вряд ли созданы для восприятия такого огромного потока информации.