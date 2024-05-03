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Сальма Хайек снялась в фотосессии для Vogue Arabia
03.05.2024 04:30 MIGnews.com

Сальма Хайек снялась в фотосессии для Vogue Arabia

Сальма Хайек  сняла три разные обложки для журнала мод Vogue Arabia. На одном из кадров она соединила роскошное платье Gucci с ослепительным бриллиантовым колье Boucheron, а также массивным кольцом от того же бренда. Этот бренд принадлежит группе компаний мужа Сальмы Франсуа-Анри Пино Kering.


На другом - Сальма продемонстрировала свою фигуру в форме песочных часов в приталенном платье от Balenciaga, полностью покрытом красными блестками. 

Хайек также позировала в черном кожаном платье без бретелек, которое было украшено розами.

 

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