



Сальма Хайек снялась в фотосессии для Vogue Arabia

Сальма Хайек сняла три разные обложки для журнала мод Vogue Arabia. На одном из кадров она соединила роскошное платье Gucci с ослепительным бриллиантовым колье Boucheron, а также массивным кольцом от того же бренда. Этот бренд принадлежит группе компаний мужа Сальмы Франсуа-Анри Пино Kering.

На другом - Сальма продемонстрировала свою фигуру в форме песочных часов в приталенном платье от Balenciaga, полностью покрытом красными блестками.Хайек также позировала в черном кожаном платье без бретелек, которое было украшено розами.