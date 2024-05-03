



Медведев обматерил формулу мира Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обматери формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, которая будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии



Предстоящее мероприятие он связал с "импотенцией западных элит", а самого украинского лидера описал в самых "ярких красках" в своем репертуаре.



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"Конференция позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то му*ацкие мирные инициативы продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации", - размечтался он.

