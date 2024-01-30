



После визита консула РФ: Таиланд отменил депортацию членов Би-2 в Израиль





На странице фейсбук группы Би-2 опубликовано сообщение о том, что Таиланд отменил решение о депортации ее участников в Израиль.



"По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты.



Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом.



Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек."

В группе БИ-2 7 человек, 4 из которых - израильтяне, некоторые из них служили в ЦАХАЛе и частично живут в Израиле. Насколько известно, по крайней мере один из них (солист Игорь Бортник) использовал израильский паспорт для въезда в Таиланд. Некоторые из участников группы критиковали российское вторжение в Украину.