



Хуситы атаковали танкер с российской нефтью

В субботу, 27 апреля, йеменские хуситы подбили танкер с российской нефтью в Красном море.



По данным информационного агентства Associated Press, атакован британский танкер Andromeda Star.



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Уточняется, что судно перевозил российскую нефть для Индии.



В Центральном командовании вооруженных сил США уточнили, что хуситы выпустили три ракеты, одна из которых повредила танкер, который шел под флагом Панамы и был зарегистрирован на Сейшельских островах.



По данным фирмы Ambrey, судно участвовало в торговле, "связанной с Россией". Хуситы взяли на себя ответственность за атаку. По словам военного представителя поддерживаемой Ираном группировки Яхьи Сари, было зафиксировано "прямое попадание в британский корабль".



Примечательно, что ранее хуситы клялись, будто не будут нападать на корабли, связанные с РФ или КНР.