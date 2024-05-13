



Певица Мадонна посвятила трогательные слова покойной матери

Легендарная певица Мадонна посвятила трогательные слова своей покойной матери и детям.



Она отметила, что стояла на сцене во время 81 шоу, глядя на красивое лицо мамы, и думала, что же чувствовала она, пока махала ей на прощание из окна больницы.



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"Я вышла и закрыла дверь, не зная, что вижу ее в последний раз. Никто не говорил мне, что она умирает. Я просто видела, как она распадается таинственным образом. А потом она исчезла, и этому не было объяснений, кроме того, что она уснула, что объясняет мои беспокойные отношения со сном", - сообщила певица.



По словам Мадонны, теперь ее дети спят спокойно с ней под одной крышей, что "редко успокаивает".



"Они растут слишком быстро и развиваются в разные стороны. И да, мне трудно их отпускать", -призналась знаменитость.