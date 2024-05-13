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В Донецкой области украинские воины уничтожили Су-25
13.05.2024 19:24 Раиса Вовк

В Донецкой области украинские воины уничтожили Су-25

В понедельник, 13 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области. А на Харьковском направлении враг потерял 25 единиц техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что ВСУ уничтожили Су-25 россиян в Донецкой области.

Кроме этого на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении - до 14, на Краматорском направлении - до 31, на Покровском направлении - до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями. 

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