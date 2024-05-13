



Германия будет делать для Украины оружие калибра автомата Калашникова

Немецкая компания Heckler & Koch планирует производить оружие старого образца такого же калибра, как у автомата Калашникова. Это связано с войной в Украине. Об этом заявил представитель оборонного концерна, сообщает издание Die Welt.



Издание указывает, что украинские солдаты на передовой используют различные виды вооружений, от западных до советских образцов. Поэтому компания Heckler & Koch планирует расширить ассортимент своего производимого вооружения.



В то же время журналисты указали, что немецкий производитель оружия и собственный поставщик для Бундесвера недавно представил цифры отчета, которые частично оказались ниже уровня предыдущего года.



Но в то же время появится новая ниша в этом бизнесе, и связана она с войной в Украине. Компания планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под калибр автоматов Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора.