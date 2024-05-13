



В ЕС призывают защитить европейское будущее Грузии

На фоне принятия скандального пропроссийского закона об "иноагентах", 12 стран Европейского Союза призвали защищать европейское будущее Грузии.



Соответствующее письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и еврокомиссару Оливер Вархели подписали министры иностранных дел 12 стран ЕС.



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В частности, такое заявление сделали главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.



"Правительство Грузии, похоже, находится на пути к тому, чтобы поставить под угрозу возможность для продвижения европейской и евроатлантической интеграции страны. Мы просим вас незамедлительно предоставить устную информацию Еврокомиссии о том, как предлагаемый закон повлияет на реализацию шагов по вступлению Грузии в ЕС", - сказано в письме.

