



Аналитики: хуситы и КСИР собираются атаковать военные базы Эритреи

Корпус стражей исламской революции и йеменские хуситы собираются атаковать военные базы Эритреи.



Об этом сообщают аналитики Sheba Intelligence со ссылкой на источники.



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Уточняется, что речь идет о базах, которые обеспечивают логистическую поддержку американских и британских военных, выполняющих международную миссию по защите судоходства в Красном море.



Стороны договорились атаковать базу, которая считается "главным складом", откуда ведется снабжение оружием международной коалиции.