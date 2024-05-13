Аналитики: хуситы и КСИР собираются атаковать военные базы Эритреи
Корпус стражей исламской революции и йеменские хуситы собираются атаковать военные базы Эритреи.
Об этом сообщают аналитики Sheba Intelligence со ссылкой на источники.
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Уточняется, что речь идет о базах, которые обеспечивают логистическую поддержку американских и британских военных, выполняющих международную миссию по защите судоходства в Красном море.
Стороны договорились атаковать базу, которая считается "главным складом", откуда ведется снабжение оружием международной коалиции.