



Сунак: мир на пороге ядерной эскалации

Мир с момента Карибского кризиса впервые находится крайне близко к ядерной эскалации.



Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя ядерный шантаж Владимира Путина.



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Сунак отдельно отметил РФ, Иран, КНДР и Итак как страны, которые работают над подрывом ценностей Соединенного Королевства.



"Безрассудство российского лидера приблизило нас к опасной ядерной эскалации больше, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", - отметил он.