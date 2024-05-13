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Сунак: мир на пороге ядерной эскалации
13.05.2024 20:00 Алина Груднева

Сунак: мир на пороге ядерной эскалации

Мир с момента Карибского кризиса впервые находится крайне близко к ядерной эскалации.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя ядерный шантаж Владимира Путина.

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Сунак отдельно отметил РФ, Иран, КНДР и Итак как страны, которые работают над подрывом ценностей Соединенного Королевства.

"Безрассудство российского лидера приблизило нас к опасной ядерной эскалации больше, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", - отметил он.

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