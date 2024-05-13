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В Нидерландах пропалестинские студенты захватывают здания университетов
13.05.2024 17:20 Алина Груднева

В Нидерландах пропалестинские студенты захватывают здания университетов

Антиизраильские протестующие заняли университетские здания в голландских городах Амстердам, Гронинген и Эйндховен.

Демонстранты осудили продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАСом в Газе.

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Представитель Амстердамского университета подтвердил захват здания. Людям, не связанным с протестным движением, порекомендовали покинуть помещение до дальнейшего уведомления.

Технологический университет Эйндховена сообщил, что десятки студентов "мирно протестуют" возле десяти-пятнадцати палаток, установленных на территории кампуса. В университете Гронингена пока что не прокомментировали ситуацию.

 

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