В Нидерландах пропалестинские студенты захватывают здания университетов
Антиизраильские протестующие заняли университетские здания в голландских городах Амстердам, Гронинген и Эйндховен.
Демонстранты осудили продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАСом в Газе.
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Представитель Амстердамского университета подтвердил захват здания. Людям, не связанным с протестным движением, порекомендовали покинуть помещение до дальнейшего уведомления.
Технологический университет Эйндховена сообщил, что десятки студентов "мирно протестуют" возле десяти-пятнадцати палаток, установленных на территории кампуса. В университете Гронингена пока что не прокомментировали ситуацию.
De boel wordt gebarricadeerd. #uvaprotest #uvabezet pic.twitter.com/ACSw5rnh4J— Robert Vinkenborg (@RVinkenborg) May 13, 2024