



В Эстонии серьезно задумались об отправке войск на запад Украины

В Эстонии серьезно задумались над тем, чтобы отправить свои резервы на запад Украины.



Такое заявление сделал советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью порталу Breaking Defense.



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По его словам, эстонское правительство предпочло бы пойти на такую миссию в составе полноценной миссии НАТО .



"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать", - пояснил он.