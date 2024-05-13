



Дроны СБУ отработали в РФ – пожар на НПЗ и электроподстанции, – источники

Ночью 13 мая дроны Службы безопасности Украины активно работали в двух областях РФ – Липецкой и Белгородской. Результат работы – пожары на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле города Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВт.



Эту информацию подтвердили информированные источники.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Россияне же в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.



"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", – отметил информированный источник.