Новости » Происшествия
Полиция прибыла освобождать захваченный университет в Амстердаме
13.05.2024 18:08 Алина Груднева

Полиция прибыла освобождать захваченный университет в Амстердаме

Полиция в защитном снаряжении прибыла в Амстердамский университет, чтобы освободить здание от захвативших его пропалестинских студентов.

Об этом сообщает голландское информационное агентство ANP.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Руководство университета подало в полицию на протестующих заявление, обвинив их в вандализме.

В настоящее время правоохранители следят за тем, чтобы никто не мог войти в здание. Ожидается, что полиция призовет демонстрантов покинуть здание добровольно. Если это не сработает, будет проведена зачистка.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы