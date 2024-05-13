Полиция прибыла освобождать захваченный университет в Амстердаме
Полиция в защитном снаряжении прибыла в Амстердамский университет, чтобы освободить здание от захвативших его пропалестинских студентов.
Об этом сообщает голландское информационное агентство ANP.
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Руководство университета подало в полицию на протестующих заявление, обвинив их в вандализме.
В настоящее время правоохранители следят за тем, чтобы никто не мог войти в здание. Ожидается, что полиция призовет демонстрантов покинуть здание добровольно. Если это не сработает, будет проведена зачистка.
Vegen in #Amsterdam. Er vallen rake klappen. Menigte is meerdere keren gevraagd om te vertrekken, maar gaf hier geen gehoor aan. #UvA #walkout #ontruiming. #Roeterseiland. pic.twitter.com/XYL83lVVUu— Owen (@_owenobrien_) May 13, 2024