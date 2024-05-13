



Полиция прибыла освобождать захваченный университет в Амстердаме

Полиция в защитном снаряжении прибыла в Амстердамский университет, чтобы освободить здание от захвативших его пропалестинских студентов.



Об этом сообщает голландское информационное агентство ANP.



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Руководство университета подало в полицию на протестующих заявление, обвинив их в вандализме.



В настоящее время правоохранители следят за тем, чтобы никто не мог войти в здание. Ожидается, что полиция призовет демонстрантов покинуть здание добровольно. Если это не сработает, будет проведена зачистка.