



Насралла: Израиль стоит перед "исторической дилеммой"

Генсек "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла выступил из своего бункера с официальным видеообращением по поводу продолжающейся в Газе войны между Израилем и ХАМАСом.



По его словам, Израиль сталкивается с "исторической дилеммой".



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"Если он остановит войну, это будет крупное поражение. Если продолжит войну, он скатится в пропасть", - сказал Насралла.



Он отметил, что резня, устроеная ХАМАСом 7 октяюря, была "шансом оживить палестинское дело".



"Стойкость женщин, детей и бойцов сопротивления в Газе помогли обратить вспять процессы нормализации отношений между Израилем и умеренными арабскими странами. В настоящее время Палестина и права палестинцев привлекают внимание во всем мире", - цитирует его слова "Аль-Манар".