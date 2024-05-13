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ООН "переобувается": в Газе погибли на 50% меньше мирных, чем утверждалось
13.05.2024 19:05 Алина Груднева

ООН "переобувается": в Газе погибли на 50% меньше мирных, чем утверждалось

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обновило представленные им данные о количестве погибших с начала войны между Израилем и ХАМАСом мирных жителей в Газе.

Ранее в организации уже подтвердили, что на самом деле цифры, которые предоставлял ХАМАС, были значительно завышены.

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Согласно новым данным, во время войны погибло примерно на 50% меньше женщин и детей по сравнению с тем, что сообщалось ранее.

Утверждается, что оценка изменилась, благодаря новый данным. Источники не разглашаются.

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