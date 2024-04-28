



Макрон готов обсудить использование ядерного оружия для обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к обсуждения возможности использования ядерного оружия в качестве "надежной обороны" Европы от российской угрозы.



По данным информационного агентства AFP, такое заявление он сделал в интервью французским медиа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории", - подчеркнул Макрон.



По словам французского лидера, нужно положить предложение на стол и посмотреть, что действительно сможет защитить Европу от России "надежным образом".



"Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли", - отметил он.