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Маск внезапно прибыл в Китай
28.04.2024 15:25 Алина Груднева

Маск внезапно прибыл в Китай

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск с необъявленным визитом прибыл в Китай.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

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Уточняется, что Маск намерен договориться с Китаем о развертывании ПО для полностью автономных автомобилей.

Также предполагается, что он намерен обсудить передачу данных из КНР за пределы страны, чтобы использовать информацию с китайских дорог для обучения автопилота.

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