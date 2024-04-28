Маск внезапно прибыл в Китай
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск с необъявленным визитом прибыл в Китай.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Уточняется, что Маск намерен договориться с Китаем о развертывании ПО для полностью автономных автомобилей.
Также предполагается, что он намерен обсудить передачу данных из КНР за пределы страны, чтобы использовать информацию с китайских дорог для обучения автопилота.