



Успенская обратилась к Киркорову на фоне его иска в суд

Любовь Успенская обратилась к поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову, который год назад подал на нее в суд.



Артистка порекомендовала певцу спуститься на землю.



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"Была уверена, что после всех этих "голых вечеринок" он как-то должен был, если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам ‒ только скажи. Откуда такие суммы? Как ты пострадал? Если ты народный артист, то хоть немного "спустись" к народу и жизни страны", - цитирует ее слова "СтарХит".



В марте прошлого года Киркоров подал на нее иск, потребовав моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей. Причиной послужило интервью Успенской, в котором та назвала артиста женоненавистником.