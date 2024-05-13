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Макаревича оштрафовали в Москве
13.05.2024 17:59 Алина Груднева

Макаревича оштрафовали в Москве

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич вновь оштрафован в России.

По данным "Вечерняя Москва", соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.

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Макаревича оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение "порядка деятельности иностранного агента".

"Макаревич обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ "Нарушение порядка деятельности иностранного агента", - пояснили журналистам в суде.

Что примечательно, на артиста точит зуб депутат-единорос Султан Хамзаев. Он ранее предложил признать Макаревича "экстремистом и террористом" на фоне разговора музыканта с пранкерами Вованом и Лексусом.

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