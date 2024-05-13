



Бритни Спирс отказалась лечения после драки с бойфрендом

Родственники поп-принцессы Бритни Спирс уверены, что знаменитости нужна помощь после скандальной драки с ее партнером Полом Солизом в отеле Chateau.



Как сообщают таблоиды, по версии родных певицы, у нее сломана нога.



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Бритни, якобы, отказывается обращаться к врачам, будто ее перелом может сам по себе пройти.



"Они всегда говорили, что все может зажить само по себе, но есть огромный шанс, что нога сломается снова. Я соглашалась операции, и после них было еще больнее, поэтому на этот раз я упрямлюсь", - цитируют слова поп-принцессы таблоиды.



Ранее Спирс увезли из отеля в карете скорой помощи. Это произошло после того, как сильно подвыпив, она и ее новый бойфренд Пол Солиз подрались в номере. Очевидцы предположили, что у Бритни было психическое расстройство.