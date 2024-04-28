



Троллинг 80-го уровня: Линас Линкявичюс написал пост, посвященный Крымскому мост

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выложил коллаж, на котором изображены мост, пуск ракеты и Путин с озадаченным выражением лица.



"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время", – написал политик.