Троллинг 80-го уровня: Линас Линкявичюс написал пост, посвященный Крымскому мост

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выложил коллаж, на котором изображены мост, пуск ракеты и Путин с озадаченным выражением лица.



"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время", – написал политик.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk