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Троллинг 80-го уровня: Линас Линкявичюс написал пост, посвященный Крымскому мост
28.04.2024 14:45 MIGnews.com

Троллинг 80-го уровня: Линас Линкявичюс написал пост, посвященный Крымскому мост

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выложил коллаж, на котором изображены мост, пуск ракеты и Путин с озадаченным выражением лица.

"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время", – написал политик.



 

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