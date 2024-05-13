



В оккупированной части Донбаса подорвали авто депутата-единоросса

В оккупированной россиянами части Донецкой области взорвали авто Дениса Харитонова – депутата Астраханской областной думы от "Единой России", который воюет против Украины в составе ЧВК "Вагнер".



Авто взорвалось и выгорело дотла. В момент взрыва Харитонов был внутри, но не пострадал, сообщают росСМИ.



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Сам Харитонов утверждает, что автомобиль был взорван "при выполнении очередного задания", но сам депутат не пострадал, да еще и "успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища, которые вез его родным".



"Особый отдел бригады взял под контроль этот случай, ведутся следственные действия. Мой ответ противнику: Если с нами Бог, какая разница кто против нас!", – написал Харитонов в соцсетях, опубликовав видео горящей машины.



