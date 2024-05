Министр обороны Британии – о назначении Белоусова: очередная марионетка Путина

Решение Владимира Путина заменить на посту министра обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, – это потребность РФ в продолжении войны против Украины, написал министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети Х (Twitter).



При этом британский министр подчеркнул, что новый глава российского ведомства станет очередной "марионеткой" кремлевского правителя Владимира Путина.



Шаппс напомнил, что Шойгу несет ответственность за гибель более 355 тысяч своих солдат и массовых страданий мирного населения в результате захватнической войны против Украины.



"России нужен министр обороны, который изменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, – это еще одну марионетку Путина", – отметил глава британского Минобороны.



